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October 19 2020 - 05:18

العثور على علامة ثانية للحياة على كوكب الزهرة

منذ 33 mins 19 October، 2020
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

عثر العلماء على الحمض الأميني ” جلايسين” (هو الأصغر بين العشرين من الأحماض الأمينية التي توجد عادة في البروتينات) على كوكب الزهرة، والذي قد يشير إلى وجود الحياة على هذا الكوكب.
وعثر العلماء على هذا الحمض الأميني باستخدام التلسكوب الراديوي الموجود في صحراء أتاكاما، وكانت الإشارة أكثر وضوحًا بالقرب من خط الاستواء للكوكب، بينما لم يتم ملاحظتها بالقرب من القطبين، وفق موقع ” arXiv”.
ووفقا للعلماء، فإن الفيزياء الفلكية والفيزياء الكيميائية والفيزياء الحيوية تعتبر توليد الجلايسين من جزيئات بسيطة ذات أهمية كبيرة للتطور الكيميائي وأصل الحياة.
وأشار العلماء إلى أن هذا الاكتشاف يمكن أن يسير إلى وجود أشكال حياة مبكرة في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة.
وأصبحت مسألة دراسة الغلاف الجوي لكوكب الزهرة ذات أهمية خاصة بعد أن أعلن علماء من ماساتشوستس وكارديف في سبتمبر الماضي أنهم عثروا على غاز الفوسفين في سحب الكوكب، مما قد يشير إلى وجود حياة عليه.

المصدر: سبوتنيك

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