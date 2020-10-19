اليونان تسجل 438 إصابة و9 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2020 - 00:42

اليونان تسجل 438 إصابة و9 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

منذ 1 ساعة 18 October، 2020
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أخبار دولية - اليونان

أعلنت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان، اليوم الأحد، عن اكتشاف 438 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بما في ذلك 28 شخصا أثناء محاولة اجتياز الحدود.

وذكرت، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس منذ بداية الوباء في البلاد، ارتفع بذلك إلى 25370 شخصا.

وخلال اليوم الماضي، توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس التاجي، وأصبح إجمالي الوفيات بسبب المرض في البلاد 509 حالات.

وتعرض للتنبيب الرغامي، 84 شخصا في وحدات العناية المركزة. وتم تخريج 256 مريضا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.

وفي الأسابيع الأخيرة، تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا في هذه الدولة، وهو ما دفع السلطات اليونانية لتشديد الإجراءات والقيود الوقائية في البلاد.

المصدر: وكالات

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