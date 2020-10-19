الأردن يسجل 15 حالة وفاة و1520 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 19 2020 - 00:42

الأردن يسجل 15 حالة وفاة و1520 إصابة جديدة بكورونا

منذ 53 mins 18 October، 2020
5f8c5c8542360478b077c4ff
الاردن - عربي وإقليمي

سجل الأردن، اليوم الجمعة، 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1520 إصابة جديدة، حسب ما ذكرت الحكومة الأردنية.

وبهذه الحصيلة الجديدة، ارتفع إجمالي الوفيات منذ بداية رصد الجائحة، إلى 345 حالة، فيما وصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 37573 حالة.

وسجلت 139 حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات الأردنية المعتمدة، فضلا عن إجراء 20097 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1568502 فحصا.

وفي ظلّ استمرار ارتفاع أعداد الإصابات، دعت وزارة الصحة الأردنية الجميع للالتزام بأوامر الدفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة