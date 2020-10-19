إصابات كورونا في السعودية تتجاوز 340 ألفا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية في آخر إحصائية نشرت اليوم الأحد، 340 ألفا، فيما تخطى أيضا عدد الوفيات جراء مرض “كوفيد-19″، 5 آلاف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 342202 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 373 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 328538 حالة.

وأكدت الصحة أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5185 حالة وفاة.

كما كشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8479 والحالات الحرجة 825 حالة.

المصدر: وكالات