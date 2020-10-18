خمس إصابات جديدة في الهرمل وفحوص غدا لمخالطين

أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل، في بيان، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الهرمل، و”تم التواصل معهم، وإجراء مسح للمخالطين لاجراء الفحوصات اللازمة”، مشيرة إلى أن فريقا من وزراة الصحة سيجري عند الساعة العاشرة من قبل ظهر غد الاثنين فحوصا لمخالطي الإصابات السابقة.

ونبهت الأهالي إلى “تزايد أعداد المصابين بشكل سريع، بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات الطبية اللازمة، لا سيما الحجر لكل من خضع لفحص الpcr، سواء كانت النتيحة سلبية أو إيجابية”، آملة منهم “الالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة، لما فيه خير الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام