بلدية حبوش أعلنت إجراءات الالتزام بإقفال البلدة

أكدت بلدية حبوش، في بيان، الالتزام بقرار وزارة الداخلية والبلديات القاضي بإقفالها مع عدد آخر من البلدات والقرى، اعتبارا من يوم غد الإثنين ولغاية الإثنين في 26 تشرين الأول الجاري، وذلك “بسبب ارتفاع مؤشر الإصابات في البلدة إلى 8,1 في المئة”.

ولذلك قررت البلدية الآتي: توقف العمل في كل الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة في البلدة. منع التجمعات وإقامة المناسبات الاجتماعية في البلدة. إقفال المقاهي و”الإكسبرسات” وصالات الألعاب والنوادي الرياضية. إقفال كل المحلات التجارية والصناعية والمطاعم باستثناء: الصيدليات، الأفران، الخضار، اللحوم، الدجاج، المواد الغذائية، الإسمنت، الزجاج، محطات الوقود ومزارع الدواجن واللحوم ومحلات المبيدات الزراعية. منع الخروج والتنقل في البلدة إلا للضرورة مع ارتداء الكمامة، كما تمنع الزيارات الاجتماعية والعائلية.

وذكرت أن شرطة البلدية ستقوم بمؤازرة القوى الأمنية “بتطبيق القرار ومنع مخالفته تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام