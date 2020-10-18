بلدية البابلية: إصابة جديدة ترفع العدد إلى 9

أعلنت بلدية البابلية، في بيان، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن المصاب “يخضع وجميع أفراد أسرته للحجر المنزلي وبمتابعة من اللجنة المختصة في البلدية”.

وإذ أشارت الى “ارتفاع مجمل الحالات الإيجابية في البلدة إلى 9″، جددت التذكير بضرورة إبلاغ البلدية عن أي حالة يشتبه بها، كما بضرورة التزام المخالطين بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ المخالطة للحالة الإيجابية.

ودعت الجميع الى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام