إقفال قصر العدل في بعبدا غدا وقصور العدل في بعقلين وجونية والدامور طيلة فترة الإغلاق

أصدر الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في جبل لبنان القاضي رجا خوري، قرارا قضى بالإقفال التام لمبنى قصر العدل في بعبدا بكل دوائره القضائية والمحاكم، وذلك ليوم غد الأثنين. أما في ما خص باقي أيام هذا الأسبوع، فسيتم الإعلان عن أي استثناءات قد تطال إحدى دوائره القضائية.

وستكون قصور العدل في بعقلين وجونية والدامور مقفلة في شكل تام طيلة فترة الإغلاق، إلى حين صدور قرار عن وزير الداخلية يستثنيها أو يستثني أي محكمة من الإقفال.

وتبعا لذلك، تغلق مراكز نقابة المحامين في المحاكم المشمولة بقرار الإقفال مع الأخذ بالخصوصية لقصر العدل في بعبدا في حال صدور أي استثناءات لاحقا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام