بلدية طورا: لإعادة النظر بإقفال بلدتنا بعد انخفاض عدد المصابين

طالبت خلية الأزمة في بلدية طورا، وزارة الداخلية والبلديات بإعادة النظر بقرار إقفال البلدة بعدما انخفض عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فيها إلى 4.

جاء ذلك في بيان للخلية في ما يأتي نصه: “بالعودة إلى القرار السابق لوزارة الداخلية بعزل القرى و البلدات التي يتجاوز فيها عدد المصابين بفيروس كورونا العشرة مصابين، جاء قرار الوزارة المذكورة بإغلاق وعزل بلدتنا بعدما وصل فيها العدد التراكمي للمصابين إلى ثمانية، علما بأن الموقف تحت السيطرة ولا يوجد تفش في مجتمعنا، وجميع المصابين والمخالطين في الحجر المنزلي وبمراقبة بلدية طورا، كما هناك عدد من المصابين تماثل للشفاء: أربع إصابات، وانخفض بالتأكيد العدد التراكمي إلى أربع اصابات فقط لا غير. ونطلب من وزارة الداخلية إعادة النظر بقرارها ومتابعة أمور بلدتنا عن كثب. سائلين المولى الشفاء للمصابين والسلامة لأهالي بلدتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام