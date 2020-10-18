وزير الخارجية الاميركي يزعم ان تصدير الأسلحة إلى إيران سيعدّ انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 1929 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2020 - 20:44

وزير الخارجية الاميركي يزعم ان تصدير الأسلحة إلى إيران سيعدّ انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 1929

منذ 2 ساعة 18 October، 2020
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