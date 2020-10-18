تعطل مركبة على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت محلة انفاق المطار ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2020 - 20:44
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الوزير حمد حسن: الوزارة حجزت عبر منصة كوفاكس حصة لبنان من لقاحات كورونا التي ستتوفر للبنانيين بحدود شهر كانون الأول
وزارة الداخلية تصدر قراراً بالاقفال التام في 79 قرية وبلدة ابتداءً من صباح الاثنين في 19 تشرين الأول ولغاية 26 منه
رئاسة الجمهورية: الرئيس ميشال عون رد طلب العفو عن "أمير الكابتاغون" لكن النائب العام الاستئنافي في بيروت رفع منع سفره
أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج: نناشد رئيس الجمهورية أن يستقبلنا ويوقع قانون الدولار الطالبي
الأمن العام اللبناني يوقف شبكة تهريب لبنانيين وفلسطينيين الى اسبانيا يعملون في مراكز مختلفة في مطار بيروت
الوزير محمد جواد ظريف: التعاون الدفاعي الايراني مع العالم سيعود من اليوم الى وضعه العادي مع انتهاء الحظر التسليحي علينا
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: تزويد إيران بالأسلحة سيؤدي إلى زيادة تهديد أمن إسرائيل وسنعاقب من يقوم بذلك
البحرين: توقيع مذكرات تفاهم بين النظام الخليفي الحاكم والعدو الإسرائيلي برعاية أمريكية وبيان مشترك بشأن إرساء العلاقات
جمعية الوفاق الوطني في البحرين: اتفاقات النظام الاستبدادي مع الصهاينة هي خيانة كبرى وسيسقطها شعب البحرين
تظاهرات حاشدة للشعب البحريني تعلن البراءة من الاتفاقيات مع العدو الصهيوني وتردد شعار "نظام زائل يوقع مع كيان زائل"
القدس المحتلة: مقدسيون يطردون وفداً إماراتياً مطبّعاً اقتحم المسجد الاقصى بحماية شرطة الإحتلال الصهيوني
نادي الأسير الفلسطيني: إدارة سجون الإحتلال تنقل 60 أسيراً مضرباً عن الطعام إلى زنازين العزل الإنفرادي
فوز المرشح القومي ارسين تتار المدعوم من تركيا في الانتخابات الرئاسية في شمال قبرص التركية
الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز 40 مليوناً بينها نحو 30 مليون حالة تعاف وأكثر من مليون و115 ألف حالة وفاة
باحثون يابانيون: فيروس كورونا يظل نشطاً على الجلد لمدة تسع ساعات
فلسطين: تدهور صحة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا
أ.ف.ب: إحصاء أكثر من 250 ألف وفاة وسبعة ملايين واربعمئة ألف مصاب بفيروس كورونا في أوروبا منذ ظهور الفيروس
اذربيجان تتهم الجيش الارميني بخرق وقف اطلاق النار الجديد في ناغورني قره باغ بعد ساعات من دخوله حيز التنفيذ
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فلسطين: تدهور صحة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
تعطل مركبة على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت محلة انفاق المطار ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير
منذ 2 ساعة
18 October، 2020
التحكم المروري
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