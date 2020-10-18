قوى الامن: تدابير سير في محلّة الأوزاعي لمدة أسبوع

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال حفريات وتمديدات بهدف صيانة شبكة الصرف الصحي في منطقة الاوزاعي.

لذلك سيتمّ منع المرور بشكل كلّي على المسلك الغربي من الشارع العام، المُتّجه نحو خلدة، وذلك من السّاعة 7.00 ولغاية السّاعة 18.00، يومياً ولمدّة أسبوع، ابتداءً من يوم الاثنين 19-10-2020.

سيتم تحويل السير الى المسلك الآخر من الطريق، طيلة فترة الأشغال، مما قد يؤدّي إلى زحمة سير في المحلّة.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات السير، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.

المصدر: قوى الامن الداخلي