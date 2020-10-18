قراصنة يهاجمون ناقلة جديدة في خليج غينيا

هاجم قراصنة ناقلة نفط جديدة في خليج غينيا، حسبما أوردت شركة الأمن البحري “درياد غلوبال”، اليوم الأحد.

وأشارت الشركة إلى أن ناقلة النفط “بي-تي-أي نايل” المسجلة في هونغ كونغ جرى احتجازها من قبل قراصنة في وقت متأخر من مساء السبت، على بعد 115 ميلا بحريا جنوبي ميناء لومي، عاصمة توغو.

ورجحت الشركة أن القراصنة صعدوا على متن الناقلة التي لا تأتي منها أي إشارات أو معلومات عن حالة أفراد طاقمها، الذين لم يتم الكشف عن جنسياتهم.

والإعتداء القرصني على الناقلة “بي-تي-أي نايل” هو الثاني من نوعه خلال يوم السبت، بعد هجوم تعرضت له ناقلة “ميثات برينسيس” للغاز المسال، وهي راسية قبالة ميناء مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، حيث جرى احتجاز مواطن فلبيني كرهينة.

ويعد خليج غينيا من أكثر مناطق العالم تعرضا لهجمات القراصنة، حيث احتجز 80 بحارا كرهائن على يد القراصنة منذ بداية العام الجاري، ما يشكل 95% من الأشخاص المخطوفين في البحار عبر العالم، وفقا لمعطيات المكتب البحري الدولي.

المصدر: وكالات