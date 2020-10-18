هاشم: لحكومة قادرة وفاعلة

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، في بيان اليوم، أن “الظروف الصعبة ودقة ما وصلت اليه أمور اللبنانيين، باتت تتطلب وجود حكومة سريعة قادرة وفاعلة، للبدء بخطوات إنقاذية تخرج الوطن من الانهيار الذي كاد يلامس القعر”.

واعتبر أن “ما يحصل قتل للناس وتدمير للوطن تحت شعارات لا تعرف الا المصالح والأنانية، فاللبنانيون ينتظرون ما ستنتهي اليه الأيام المقبلة من مؤشرات، بعد أن ملوا النفاق والتشاطر على حساب وجعهم ولقمة عيشهم”.

وشدد على أن “الحاجة الى حكومة تقارب الأزمة بكل مستوياتها، أصبحت ضرورة وطنية، وهذه مسوولية كل القوى، فلم يعد جائزا الانتظار والرهان على متغيرات وتطورات تخدم مصلحة هذا الفريق أو ذاك. فليكن الحكم للمؤسسات الدستورية، بعيدا من اجتهادات البعض وأهوائهم ومصالحهم، والأيام القليلة ستضع الجميع أمام الامتحان ليتحملوا المسؤولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام