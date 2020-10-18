الوزير وزني: سعر صرف العملة في لبنان يتأثر بالوضع السياسي

اشار وزير المالية غازي وزنة الى ان”سعر صرف العملة في لبنانَ يتأثر بالوضع السياسي الى حد كبير وهناكَ علاقة وثيقة وطردية بين الامرين”.

واوضحَ وزني ان”الانخفاضَ الاخيرَ بسعرِ الصرفِ يعودُ لسببينِ الاولُ سياسيٌ داخليٌ يرتبطُ باعلانِ الحريري ترشحَه لرئاسةِ الحكومة ، والثاني تقلصُ حجمِ السوقِ المحلي وحاجتِه للدولار”. وتوقعَ وزني ان”ينخفضَ سعرُ الصرفِ الى ما دون 7000 ليرةٍ لبنانيةٍ اذا كُلف الحريري الخميس ، والى 6000 ليرة اذا نالت الحكومة الثقة”.

وقال وزني إن”سعرَ الصرفِ لن يهبطَ اكثرَ من هذا الحد الا بعدَ اقرارِ الاصلاحاتِ في الحكومة والمجلس النيابي لا سيما في الكهرباء وبعدَ تدفقِ المساعاتِ المالية من مؤتمرِ سيدر ومعالجةِ الديونِ الخارجية”.

المصدر: مواقع