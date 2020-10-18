الوزير حمد حسن: الدفعات الاولى من لقاحات كورونا ستتوافر نهاية العام

اعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن”الوزارة حجزت عبرَ منصة كوفاكس -وهي التجمع العالمي للقاحات كورونا- حصةَ لبنانَ من اللقاحاتِ والتي ستتوافرُ للبنانيينَ بالحدِ الأقصى في شهرِ كانونَ الأولِ أي قبلَ نهاية العام الحالي”، وأشار حسن في حديث صحفي الى”احتمال كبير بالحصولِ على اللقاحات في شهرِ تشرينَ الثاني”.

وأوضح حسن أن”الدفعةَ الأولى من اللقاحات ستتوافر في المرحلة الأولى لعشرينَ بالمئة من اللبنانيين على أن يتواصلَ تدفق اللقاحات في الأشهر القادمة لجميع المواطنين اللبنانيين، بينما تتكفل المنظمات الدولية المختصة باللاجئين تأمين اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة للسوريين والفلسطينيين المقيمين في لبنان”.

المصدر: قناة المنار