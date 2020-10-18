الوزير حمد حسن: الدفعات الاولى من لقاحات كورونا ستتوافر نهاية العام – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2020 - 16:14

الوزير حمد حسن: الدفعات الاولى من لقاحات كورونا ستتوافر نهاية العام

منذ 24 mins 18 October، 2020
الوزير حمد حسن
لبنان

اعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن”الوزارة حجزت عبرَ منصة كوفاكس -وهي التجمع العالمي للقاحات كورونا- حصةَ لبنانَ من اللقاحاتِ والتي ستتوافرُ للبنانيينَ بالحدِ الأقصى في شهرِ كانونَ الأولِ أي قبلَ نهاية العام الحالي”، وأشار حسن في حديث صحفي الى”احتمال كبير بالحصولِ على اللقاحات في شهرِ تشرينَ الثاني”.

وأوضح حسن أن”الدفعةَ الأولى من اللقاحات ستتوافر في المرحلة الأولى لعشرينَ بالمئة من اللبنانيين على أن يتواصلَ تدفق اللقاحات في الأشهر القادمة لجميع المواطنين اللبنانيين، بينما تتكفل المنظمات الدولية المختصة باللاجئين تأمين اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة للسوريين والفلسطينيين المقيمين في لبنان”.

المصدر: قناة المنار

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