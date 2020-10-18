لقاءان فكريان بمناسبة ذكرى شهادة النبي الأعظم (ص)

اقيم لقاء اليوم الموعود الفكري الخامس والخمسون الذي تنظمه جمعية الإمام المنتظر{عج}العالمية والعتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة وقناة الصراط الفضائية وقناة النعيم الفضائية وقناة بينات القرآنية وقناة المنار الفضائية بمناسبة ذكرى شهادة النبي الأعظم (ص) وبإدارة المنتسب للعتبة الرضوية المقدسة الحاج عدنان بوشهري وذلك على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية السبت الواقع في ٢٠٢٠/١٠/١٧ الساعة الخامسة عصراً بتوقيت لبنان . وتضمن:

١_ تلاوة عطرة من القرآن الكريم للمقرئ الدولي السيد محمد برسا من العتبة الرضوية المقدسة*

٢_كلمة من وحي المناسبة لسماحة حجة الإسلامية السيد علي الموسوي الحداد من العتبة الرضوية المقدسة*

٣_ الرادود من العتبة الرضوية المقدسة الحاج مصطفى باسم رثاء من وحي المناسبة*

*٤ _ الرادود السيد محمد عمران والرادود السيد محسن الموسوي من سلطنة عمان رثاء من وحي المناسبة من جنب مقام أمير المؤمنين*”عليه السلام ”

*٥_ الرادود من العتبة الرضوية المقدسة الحاج السيد جواد الحسيني رثاء من وحي المناسبة*

*٦_ كلمة رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية الحاج حبيب الله بلوق*

*٥_٤ راپورتاج عن بعض الجهود المبذولة من قبل المنتسبين للعتبة الرضوية المقدسة في قسم دائرة الزوار الغير إيرانيين بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الرضا* “عليه السلام”

*٧_ دعاء الفرج من مسجد الكوفة المعظم مع رئيس جمعية الإمام المنتظر{عج}العالمية الحاج حبيب الله بلوق*

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وكان اقيم لقاء اليوم الموعود الفكري الرابع والخمسون الذي نظمته جمعية الإمام المنتظر{عج}العالمية والعتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة وقناة الصراط الفضائية وقناة النعيم الفضائية بمناسبة ذكرى شهادة النبي الأعظم _وبإدارة المنتسب للعتبة الرضوية المقدسة الحاج عدنان بوشهري_ وذلك على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية وقناة بينات القرآنية وقناة المنار الفضائية الخميس الواقع في ٢٠٢٠/١٠/١٥ الساعة التاسعة مساء بتوقيت لبنان. وجاء فيه: *١_ تلاوة عطرة من القرآن الكريم للمقرئ الدولي السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية* *٢_ كلمة من وحي المناسبة لسماحة حجة الإسلام الشيخ عبد المنعم قبيسي* *٣_ الرادود المبدع الحاج جليل كربلائي لطمية من وحي المناسبة* *٤_ دعاء الفرج من مسجد الكوفة المعظم مع رئيس جمعية الإمام المنتظر{عج}العالمية الحاج حبيب بلوق*



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المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية