بلدية كفرحتى صيدا: ثبوت إصابة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2020 - 13:42

بلدية كفرحتى صيدا: ثبوت إصابة جديدة

منذ 23 mins 18 October، 2020
كوارث
لبنان

أعلنت بلدية كفرحتى في قضاء صيدا في بيان اليوم، “ثبوت إصابة رجل من البلدة بوباء كورونا، بعد اجراء فحص PCR، علما بأنه أجرى فحصا في مطار رفيق الحريري الدولي لدى عودته من النجف في زيارة للأماكن المقدسة، جاءت نتيجته سلبية آنذاك، والتزم الحجر المنزلي في البلدة يومين بناء على توصيات الوزارة، الا انه وبعد مخالطة احد رفاقه العائدين معه من النجف تبين انه تلقى العدوى منه”.
وطلبت من المخالطين “الاتصال بلجنة الصحة في بلدية كفرحتى ليصار إلى اجراء الفحوص اللازمة”. وجددت دعوتها “التزام تعليمات وزارتي الصحة والداخلية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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