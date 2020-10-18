المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية: تفجير في ولاية غور يسفر عن سقوط 12 قتيلا و100 جريح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2020 - 13:42

المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية: تفجير في ولاية غور يسفر عن سقوط 12 قتيلا و100 جريح

منذ 53 mins 18 October، 2020
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