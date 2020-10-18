عبر منافذ ايران ... ترانزيت 1654 طن أدوية طبية للعراق

أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية، ترانزيت اكثر من 1654 طنا من الادوية الطبية الى العراق عبر المنافذ الغربية للبلاد.

وأوضح روح الله لطيفي في تصريح الجمعة، أن شحنات الادوية المصدرة للعراق ليست ايرانية وليست للاستخدام المحلي، وتم نقلها للعراق على أساس قانوني وبحسب المعاهدات الدولية المتعلقة بترانزيت الادوية.

وبيّن أن منذ 20 مارس/آذار حتى 17 اكتوبر/تشرين الاول 2020، تم ترانزيت 1654 طنا من الادوية الطبية مصدرة للعراق من قبل تركيا والهند واندونيسيا والصين والامارات، حيث دخلت البلاد عبر منفذ “بازركان” الايراني الحدودي مع تركيا ومنطقة الشهيد رجائي في بندر عباس.

المصدر: وكالة فارس