قاليباف: هزيمة اميركا انجاز استراتيجي للشعب الايراني

وصف رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، انتهاء القيود التسليحية على الجمهورية الاسلامية، بانها هزيمة كبيرة للولايات المتحدة وانجاز للشعب الايراني.

وفي كلمة القاها في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد، قال قاليباف اليوم انتهت القيود التسليحية الواردة في القرار 2231، وهذه بلا شك هزيمة كبيرة للحكومة الاميركية المتهورة ورئيسها العاجز والمعزول ظاهريًا، الذي على الرغم من الإجراء غير القانوني لتفعيل آلية الزناد Snapback قوبل برد فعل من المجتمع الدولي وفشل في هذه القضية.

واضاف لكن تحويل هزيمة اميركا هذه إلى إنجاز استراتيجي للشعب الإيراني ليس شيئًا لا يمكن أن يحدث من خلال التصريحات، ولكن يجب اتخاذ خطوات مهمة في استجابة متناسبة ورادعة في مواجهة مزيد من الضغوط الأميركية، وكذلك القيام ببيع وشراء الأسلحة.

وتابع رئيس البرلمان الايراني: أمامنا أيام مهمة، يتطلب اجتياز هذا المسار بنجاح، اتباع توجيهات قائد الثورة والوقوف الى جانب الشعب، وبذل كل جهد ممكن لتسهيل أوضاعهم ، ورصد العدو باستمرار، والتخطيط المضاد لمؤامراته.

المصدر: وكالة فارس