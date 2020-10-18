الرئيس روحاني: الحكومة الايرانية ومن خلال التخطيط الدقيق على مدى العامين والنصف الاخيرين حالت دون تحقق هدف أميركا المشؤوم في تدمير الاقتصاد #الإيراني – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2020 - 13:42

الرئيس روحاني: الحكومة الايرانية ومن خلال التخطيط الدقيق على مدى العامين والنصف الاخيرين حالت دون تحقق هدف أميركا المشؤوم في تدمير الاقتصاد #الإيراني

منذ 1 ساعة 18 October، 2020
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