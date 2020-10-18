الرئيس روحاني: الحكومة الايرانية ومن خلال التخطيط الدقيق على مدى العامين والنصف الاخيرين حالت دون تحقق هدف أميركا المشؤوم في تدمير الاقتصاد #الإيراني – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2020 - 13:42
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الصحة اللبنانية: تسجيل 1405 اصابات جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الوزير حمد حسن: الوزارة حجزت عبر منصة كوفاكس حصة لبنان من لقاحات كورونا والتي ستتوفر للبنانيين بحدود شهر كانون الأول
حسن: الدفعة الأولى من اللقاحات ستتوفر لـ20% من اللبنانيين على أن يتواصل تدفق اللقاحات في الأشهر القادمة لجميع المواطنين
الوزير حسن: لم تنجح خطة الاقفال الجزئي والمطلوب توسيع الرقعة لتشمل المدن الكبرى فالعدد الأكبر من الاصابات يُسجل فيها
الوزير محمد جواد ظريف: التعاون الدفاعي الايراني مع العالم سيعود من اليوم الى وضعه العادي مع انتهاء الحظر التسليحي علينا
اعلام العدو: "اسرائيل" والبحرين ستضيفان اليوم الطابع الرسمي لعلاقاتهما الدبلوماسية في حفل يُقام في المنامة
اعلام العدو نقلاً عن مسؤول اسرائيلي: بمجرد توقيع الوثيقة في الحفل المقرر مساءً ستتمكن اسرائيل والبحرين من افتتاح سفارتين
اعلام العدو: الاحتجاجات في البحرين ضدّ الاتفاق مع "اسرائيل" أدت إلى تباطؤ عمليات مأسسة العلاقات الرسمية بين البلدين
الاف الصهاينة يتظاهرون في تل أبيب والقدس المحتلة ضدّ رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو مطالبين باستقالته
رئيس لجنة شؤون الأسرى اليمنيين عبد القادر المرتضى: نتوقع دعوة من الامم المتحدة للتوافق على صفقة جديدة لتبادل الأسرى
المرتضى: الصفقة المحتمل انجازها تتضمن اطلاق سراح 200 من أسرى الجيش واللجان مقابل 100 أسير من الطرف الآخر
اذربيجان تتهم الجيش الارميني بخرق وقف اطلاق النار الجديد في ناغورني قره باغ بعد ساعات من دخوله حيز التنفيذ
منظمة الصحة العالمية تؤكد ارتفاع مؤشر الإصابات اليومية بعدوى فيروس كورونا في ثمانين بالمئة من دول أوروبا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
منظمة الصحة العالمية تؤكد ارتفاع مؤشر الإصابات اليومية بعدوى فيروس كورونا في ثمانين بالمئة من دول أوروبا
مكتب الوكيل الشرعي للامام الخامنئي في لبنان: الأحد هو اول ايام شهر ربيع الاول 1442 هجري
منظمة الصحة العالمية تؤكد ارتفاع مؤشر الإصابات اليومية بعدوى فيروس كورونا في ثمانين بالمئة من دول أوروبا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيس روحاني: الحكومة الايرانية ومن خلال التخطيط الدقيق على مدى العامين والنصف الاخيرين حالت دون تحقق هدف أميركا المشؤوم في تدمير الاقتصاد #الإيراني
منذ 1 ساعة
18 October، 2020
الاقتصاد الايراني
الحكومة الايرانسية
الرئيس روحاني
الولايات المتحدة الاميركية
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