الصحة في #غزة: تسجيل 119 اصابة جديدة بفيروس #كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2020 - 10:54

الصحة في #غزة: تسجيل 119 اصابة جديدة بفيروس #كورونا

منذ 30 mins 18 October، 2020
أخبار موقع المنار

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