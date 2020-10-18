محمد علي الحوثي يرحب بالمواقف الدولية الداعمة لعملية تبادل الأسرى

رحب عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، بالمواقف الدولية التي عبرت عن دعمها لعملية تبادل الأسرى، مؤكدا أن”ملف الأسرى انساني ولا يخضع لأي اعتبار”.

وقال الحوثي في تغريدة له:” ‏نرحب بكل المواقف الدولية التي أظهرت دعمها وتفاؤلها بخروج الاسرى ونؤكد أن هذا الملف انساني ولا يخضع لأي اعتبار”.

وجدد عضو السياسي الأعلى المطالبة بلجنة مستقلة للتحقيق في التعذيب الذي تعرضوا له بمعتقلات العدوان.

وأعلن الحوثي، في تغريدته، جهوزية الفريق الوطني للتبادل الكلي للأسرى وإنهاء هذا الملف الإنساني، بما فيهم محمود الصبيحي وغيره، وجميع الأسرى من الجنسيات الأخرى.

المصدر: المسيرة