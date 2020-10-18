ظريف:تنتهي اليوم تلقائياً حسب اتفاقية 2231 القيود المفروضة على التسلح في بلدي

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن”تطبيع التعاون الدفاعي لإيران مع العالم بدءا من اليوم انتصارا لنهج التعددية وكذلك للسلام والامن في المنطقة”.

وكتب ظريف في تغريدة له فجر اليوم الاحد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”يوم مهم جدا للمجتمع الدولي –في معارضة محاولات الولايات المتحدة العدائية- الذي صان القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي والاتفاق النووي”.

وأضاف”تنتهي اليوم تلقائياً حسب اتفاقية 2231 القيودالمفروضةعلى التسلح في بلدي”.

وتابع”ليس غريباً أن نعارض التسلح العشوائي فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعيا لم يفتعل الحروب ولم يعث فساداً كما يفعل الاخرون”.

وأردف بالقول”نؤمن بأن الأمان يتحقق بإرادة شعبنا واكتفائها الذاتي، اهدافنا سلمية و دفاعية دائما”.

المصدر: مواقع