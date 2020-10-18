دراستان تكشفان عن فصيلة دم الأشخاص الأقل عرضة للإصابة بكورونا

كشفت دراستان نشرت نتائجهما مجلة “Blood Advances” أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم “AB0” (المجموعة الأولى) هم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب الدراستين قارن خبراء دنماركيون بيانات أكثر من 473000 شخص تم فحصهم للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأظهرت النتائج أن من بين أولئك الذين تبين أنهم حاملون للفيروس، كان هناك عدد أقل من المرضى الذين لديهم فصيلة الدم AB0 (المجموعة الأولى) وأكثر من ذلك مع A (الثانية)، وB (الثالثة) وAB (الرابعة).

ويفسر العلماء ذلك من خلال حقيقة أن فصيلة الدم الأولى لا تحتوي على مستضدات كريات الدم الحمراء، التي تسمح للفيروس بدخول الجسم.

وكشفت دراسة أخرى تم إجراؤها على 95 مريضا في حالة حرجة في مستشفى بكندا، أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم A أو AB أكثر عرضة لحدوث مضاعفات تتطلب عناية مركزة وأجهزة تنفس اصطناعي.

وكان باحثون من الصين والولايات المتحدة وإيران، قد توصلوا في وقت سابق إلى أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم الثانية هم أكثر عرضة للوفاة من المضاعفات الناجمة عن فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي