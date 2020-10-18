طبيب يتنبأ بتشكل “قوات خاصة من البكتيريا” في روسيا

أخبر الطبيب الروسي، أليكسي بيسميرتني، راديو “سبوتنيك”، أن الاستخدام غير المنضبط للمضادات الحيوية يمكن أن يؤدي إلى ظهور قوات خاصة من البكتيريا.

وأوضح الطبيب، أن الروس بدؤوا لمعالجة أنفسهم دون استشارة طبيب بسبب الخوف من فيروس كورونا، فيتناولوا المضادات الحيوية دون حسيب ولا رقيب لمنع حدوث مضاعفات أو الإصابة بالالتهاب الرئوي.

ولاحظ بيسميرتني، أنه عاجلاً أم آجلاً، سيؤدي هذا إلى تطوير مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، و”في غضون عام أو عامين، حتى الالتهاب الرئوي العادي لن يكون لديه علاج… وستتشكل “قوات خاصة من البكتيريا”.

وشكك بيسميرتني في فوائد الأدوية المضادة للفيروسات. وقال إن “الغالبية العظمى من الأدوية التي تصنف على أنها مضادات فيروسية غير فعالة، مشيرًا إلى أن عددًا من هذه الأدوية لها آثار جانبية في حالة عدم وجود فائدة.

في نفس السياق، قالت رئيسة هيئة رقابة الاستهلاك في روسيا، آنا بوبوفا، إنه لا يوجد دواء فعال مئة في المئة ضد “كوفيد-19”. ووفقا لها، هذا هو “الشيء الرئيسي الذي لا نملكه اليوم”. كما أشارت إلى أن غالبية الروس المصابين بفيروس كورونا هم من العاملين في المكاتب، وأشارت إلى أن الالتزام الصارم بقواعد منع انتشار الفيروس سيخفض من مستوى انتشار الفيروس.

المصدر: سبوتنيك