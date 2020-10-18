عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن #محمدعلي الحوثي: نرحب بالمواقف الدولية التي دعمت وتفاءلت بخروج الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2020 - 00:12

عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن #محمدعلي الحوثي: نرحب بالمواقف الدولية التي دعمت وتفاءلت بخروج الأسرى

منذ 16 mins 17 October، 2020
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