فرنسا تعلن تسجيل 32427 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2020 - 00:10

فرنسا تعلن تسجيل 32427 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

منذ 1 ساعة 17 October، 2020
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