المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بمناسبة إنتهاء حظر السلاح فجر الأحد: السلام والاستقرار في المنطقة من أولوياتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2020 - 00:10

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بمناسبة إنتهاء حظر السلاح فجر الأحد: السلام والاستقرار في المنطقة من أولوياتنا

منذ 1 ساعة 17 October، 2020
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