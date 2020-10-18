تركيا: أكثر من 1.7 ألف إصابة بكورونا خلال يوم و71 حالة وفاة

أفادت بيانات وزارة الصحة التركية، بأنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 1723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 71 حالة.

وقالت الوزارة، إنها سجلت في اليوم الذي سبقه في البلاد، 1812 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو الحد الأقصى منذ 8 أيار/مايو.

ومن جانبه قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في وقت سابق، إن وباء الفيروس التاجي، وصل في تركيا إلى ذروته الثانية.

وأضاف الوزير “اليوم، تم تسجيل 1723 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وبلغ إجمالي المصابين بذلك – 345678.

وتوفي بسبب المرض 71 شخصًا، وبات إجمالي الوفيات 9224 حالة. وتم علاج 1401 مريضًا اليوم، وبشكل إجمالي بلغ عدد المتعافين من المرض – 302499 “.

المصدر: وكالة الاناضول