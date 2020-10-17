قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل الشاب #إبراهيم نمرالنوري عقب اقتحامها قرية #العيساوية في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2020 - 22:32

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل الشاب #إبراهيم نمرالنوري عقب اقتحامها قرية #العيساوية في القدس المحتلة

منذ 1 ساعة 17 October، 2020
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