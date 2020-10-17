وحدة كوارث قضاء صور: 59 إصابة جديدة وقرار بإقفال بلدتي المعشوق وزبقين لخمسة أيام

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء، تسجيل 59 إصابة اليوم بفيروس كورونا المستجد covid- 19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، لمقيمين مخالطين بينهم 18 من التابعية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كالآتي:

– المعشوق 14

– البرج الشمالي 8

– معروب 4

– الحوش 4

– زبقين 3

– الشهابية 3،

– 2 في كل من: العباسية/ جل البحر، البازورية، معركة، بدياس، صريفا، الجبين، ديرقانون رأس العين وصديقين، وإصابة واحدة في كل من: العباسية، المساكن، المالكية، البص، القاسمية، صور، وديرقانون النهر.

كما أعلنت تسجيل حالة وفاة “ليرتفع عدد حالات الوفاة ب covid-19 في قضاء صور، إلى 22 حالة منذ بداية الجائحة”.

وأشارت إلى أنه بالإصابات الجديدة ارتفع عدد المصابين في القضاء إلى 1480 مصابا، توزعوا على الشكل التالي:

– 220 حالة وافدة (3 حالات وفاة)

– 1260 حالة محلية بينها 211 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و33 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية

– 114 حالة من قوات الطوارئ الدولية- اليونيفيل، (19 حالة وفاة محلية)، وقد تماثل 915 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 546 شفاء مخبريا و369 شفاء زمنيا.

ولفتت إلى أنه “بعد دراسة مؤشر الخطورة الذي من خلاله يقاس الوضع الوبائي للمناطق من حيث الانتشار والتفشي المجتمعي للفيروس، تقرر اليوم إقفال كل من بلدتي المعشوق وزبقين لفترة 5 أيام، تبدأ من صباح الغد حتى منتصف ليل الخميس 22 تشرين الاول 2020. على ان يعاد تقييم الوضع بعد ذلك لإتخاذ القرار المناسب”.

وذكرت بأنه “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه باصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

واوضحت انه “وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح جميع القاطنين في قضاء صور، الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام