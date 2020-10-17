مناشدة لبري والنواب لإقرار تعيين فائض الناجحين في ملاك التعليمم الثانوي

ناشدت اللجنة المركزية لمتابعة ملف الناجحين في مباريات مجلس الخدمة لوظيفة استاذ تعليم ثانوي، في بيان، رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل النيابية والنواب، فتح جلسة تشريعية في 20 تشرين الأول الجاري “موعد جلسة انتخاب اللجان النيابية، من أجل التصويت على اقتراح قانون تعيين فائض الناجحين في ملاك التعليم الثانوي، ولو وفق حاجة وزارة التربية الفعلية، لأنهم أولوية وضرورة وطنية، بسبب حاجات القطاع التعليمي لهم، لا سيما وأن التعليم الرسمي بات مطلبا عاجلا لكثير من العائلات اللبنانية، تبعا للنزوح إلى هذا القطاع، علاوة على أن كل القوى السياسية كانت قد أكدت حق الناجحين في التعيين، خصوصا وان جزءا كبيرا منهم هم من المتعاقدين في المدارس والثانويات الرسمية، وهذا ما لا يكبد الخزينة العامة أي أعباء مالية اضافية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام