شبان من المتجمعين في وسط بيروت بدأوا برمي الحجارة على القوى الامنية في محيط بلدية بيروت (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2020 - 20:52

شبان من المتجمعين في وسط بيروت بدأوا برمي الحجارة على القوى الامنية في محيط بلدية بيروت (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 58 mins 17 October، 2020
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