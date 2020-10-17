موقع “عربي21”: رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو سيزور #الإمارات و #البحرين الأسبوع المقبل، تتويجا لتطبيع العلاقات مع الدولتين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2020 - 19:08

موقع “عربي21”: رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو سيزور #الإمارات و #البحرين الأسبوع المقبل، تتويجا لتطبيع العلاقات مع الدولتين

منذ 25 mins 17 October، 2020
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