وزارة الدفاع الأرمينية تعلن إسقاط 3 طائرات من دون طيار في المجال الجوي لأرمينيا إضافة لإسقاط طائرة أخرى في ناغورني كاراباخ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2020 - 19:08

وزارة الدفاع الأرمينية تعلن إسقاط 3 طائرات من دون طيار في المجال الجوي لأرمينيا إضافة لإسقاط طائرة أخرى في ناغورني كاراباخ

منذ 33 mins 17 October، 2020
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