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October 17 2020 - 19:06

مستشفى الحريري: شفاء 8 مرضى وحالة وفاة

منذ 45 mins 17 October، 2020
مستشفى الحريري- بيروت الحكومي
لبنان

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، شفاء 8 مرضى ووفاة مريض.

وجاء في التقرير:

–   عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 396.

–   عدد المرضى المصابين الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.

–   عدد الحالات المشتبه بإصابتها خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21.

–   عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8.

–   مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 563.

–   عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

–   عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.

–   حالات وفاة: 1.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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