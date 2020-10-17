مستشفى الحريري: شفاء 8 مرضى وحالة وفاة

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، شفاء 8 مرضى ووفاة مريض.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 396.
– عدد المرضى المصابين الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 563.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.
– حالات وفاة: 1.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام