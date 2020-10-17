الصحة الإيطالية: #إيطاليا تسجل 10925 حالة جديدة لوباء #كورونا خلال آخر 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2020 - 19:06
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المجلس السياسي للتيار الوطني الحر يؤكد بإجماع أعضائه على عدم تسمية النائب سعد الحريري لرئاسة الحكومة
المجلس السياسي للتيار يعلن تمسّكه بالمبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة مهمّة يكون رئيسها ووزراؤها من أهل الإختصاص
التيار: قرار الرئيس بتأجيل الإستشارات أمرٌ يعود له ولن يُغيّر في موقف التيار الذي يؤكد تمسكه بإستمرار الحوار مع المستقبل
التيار: تفاهم التيار وحزب الله الذي عقد قبل 14 عاما هو تفاهم لا يمكن تجاوز أبعاده الوطنية
التيار: المواضيع التي يختلف الطرفان بشأنها أصبحت معروفة ولكنها لا تلغي ثابتة أن تفاهم مار مخايل حمى لبنان ووحدته
الرئيس عون: بعد مرور عام على انطلاقة التحركات الشعبية يدي لم تزل ممدودة للعمل معا على تحقيق المطالب الإصلاحية
الرئيس عون: لا إصلاح ممكنا خارج المؤسسات والوقت لم يفت بعد
التعبئة التربوية في حزب الله ترفض قرار منع مستشفى جبل لبنان عدد من طالبات التمريض المحجبات من التدرب لديها
مسيرة في ساحة الشهداء مرورا بمصرف لبنان وصولا الى مرفأ بيروت في الذكرى السنوية الأولى لـ17 تشرين
الحشد الشعبي تعليقا على حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني: نرفض العنف وندعو للحفاظ على هيبة الدولة
مكتب رئيس الوزراء السوداني: وفد من المحكمة الجنائية الدولية بقيادة المدعية فاتو بنسودا يصل البلاد في زيارة رسمية
الجيش الأذاري يعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش الأرميني من طراز سوخوي 25
الخارجية الأرمينية تنفي إسقاط الجيش الأذاري طائرة حربية أرمينية من نوع سوخوي 25
الخارجية الصينية: محاولة إثارة الشقاق بين الصين وروسيا ستفشل
وكالة فرانس برس: كورونا أودى بحياة 1.105.691 شخصا على الأقل في العالم منذ ظهوره
وكالة فرانس برس: تسجيل أكثر من 39.368.710 إصابة مثبتة بكورونا في العالم منذ ظهوره
منظمة الصحة العالمية تؤكد ارتفاع مؤشر الإصابات اليومية بعدوى فيروس كورونا في ثمانين بالمئة من دول أوروبا
الجيش الأذاري يعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش الأرميني من طراز سوخوي 25
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وكالة فرانس برس: كورونا أودى بحياة 1.105.691 شخصا على الأقل في العالم منذ ظهوره
وكالة فرانس برس: تسجيل أكثر من 39.368.710 إصابة مثبتة في العالم بكورونا منذ ظهوره
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا الأحد قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الصحة الإيطالية: #إيطاليا تسجل 10925 حالة جديدة لوباء #كورونا خلال آخر 24 ساعة
منذ 49 mins
17 October، 2020
الصحة الايطالية
ايطاليا
كورونا في ايطاليا
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