الصحة الإيطالية: #إيطاليا تسجل 10925 حالة جديدة لوباء #كورونا خلال آخر 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 17 2020 - 19:06

الصحة الإيطالية: #إيطاليا تسجل 10925 حالة جديدة لوباء #كورونا خلال آخر 24 ساعة

منذ 49 mins 17 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة