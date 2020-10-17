السيد فضل الله: عدم سماح مستشفى لممرضات متمرنات محجبات بالعمل هو إجراء عنصري

رأى السيد علي فضل الله أن “قرار إحدى المستشفيات بعدم سماحها لممرضات متمرنات محجبات من الالتحاق بالمستشفى أسوة بزميلاتهن، هو إجراء عنصري يسيء إلى صورة لبنان المتنوعة وقيم أديانه ومذاهبه، وتهديد للوحدة الوطنية والعيش المشترك وإساءة إلى قيمة دينية مشتركة بين كل الديانات”.

ودعا السيد فضل الله السبت “الجهات المسؤولة والحريصة على هذا الوطن، إلى التنديد بهذا القرار وإيقافه حتى نحفظ صورة لبنان الرسالة والحضارة والثقافات والحرية والتعايش”.

وكان قد سبق ان صدر قرار يمنع الممرضات المتمرنات المحجبات من الدخول للعمل في مستشفى جبل لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام