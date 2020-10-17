لبنان: تأجيل امتحانات “الكولوكيوم” الى 2 تشرين الثاني – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2020 - 17:24

لبنان: تأجيل امتحانات “الكولوكيوم” الى 2 تشرين الثاني

منذ 40 mins 17 October، 2020
وزارة التربية والتعليم العالي
لبنان

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال في لبنان طارق المجذوب السبت “تأجيل امتحانات الكولوكيوم الخطية والشفهية والعملية، التي كانت مقررة يوم الإثنين في 19/10/2020 إلى الإثنين الواقع فيه 2/11/2020، وذلك بسبب الإقفال الذي شمل مناطق عدة من لبنان من ضمنها مجمعات الجامعة اللبنانية حيث ستجرى الامتحانات”.

ودعا المجذوب “الطلاب، في الداخل والخارج، إلى تفهم هذا الأمر”، وأكد أن “الوزارة سوف تنشر برنامج امتحانات الكولوكيوم المفصل بالتواريخ والمواعيد الجديدة مطلع الأسبوع المقبل، مع كل التدابير المطلوبة للحفاظ على سلامة الطلاب والهيئة التعليمية والأكاديمية المشرفة على الكولوكيوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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