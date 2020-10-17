قرار لوزير التربية حول التدريس المدمج

دعا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال في لبنان طارق المجذوب السبت المدارس الرسمية والخاصة، إلى التزام المعايير والضوابط التي نص عليها القرار 463، وبالتالي اقتصار التدريس المدمج(الذي يجمع التدريس عبر الحضور الى المدرسة وعن بُعد من المنازل) على تلامذة الصف التاسع الأساسي (البروفيه) والصفين الثاني والثالث الثانوي. وشدد على “تطبيق معايير التباعد والسهر على تطبيق الاجراءات الوقائية المفصلة في الدليل الصحي الصادر عن الوزارة”.

وحذر المجذوب “المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة من مغبة مخالفة مندرجات القرار المذكور والقرارات التنظيمية والبروتوكول الصحي، تحت طائلة تطبيق تدابير إدارية وقانونية قاسية بحق إدارات المدارس المخالفة”.

ودعا المجذوب “الأهالي إلى التعاون مع إدارات المدارس ومعلميها، من أجل إنجاح العام الدراسي في ظل الظروف القاسية التي تعيشها البلاد”، وذكر “بالخط الساخن في الوزارة 01772186، الموضوع بخدمة الأسرة التربية لمواكبة العودة الآمنة الى المدارس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام