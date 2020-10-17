مجموعات تحيي ذكرى “17 تشرين” في بيروت

وصلت مجموعات من المتظاهرين الى ساحة الشهداء في العاصمة اللبنانية بيروت السبت في إحياء للذكرى السنوية الاولى على حراك 17 تشرين.

واكد المشاركون ان “التحركات سلمية وتؤكد على استمرار الحراك بعد سنة على انطلاقته”، وشددوا على “ضرورة مواصلة الضغط على السلطة لتحقيق المطالب بمكافحة الفسادة واستعادة الاموال المنهوبة”.

وكانت بعض المجموعات قد نظمت مواكب سيارات منذ صباح السبت، حيث انتقلت في بيروت من منطقة “بيال” إلى مصرف لبنان ثم وزارة الداخلية، مرورا بمختلف المناطق وصولا إلى ساحة الشهداء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام