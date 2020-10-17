إحباط تهريب أدوية الى مصر والعراق عبر مطار بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2020 - 15:34

إحباط تهريب أدوية الى مصر والعراق عبر مطار بيروت

منذ 25 mins 17 October، 2020
مطار بيروت
لبنان

أحبطت القوى الامنية في مطار بيروت الدولي عمليتي تهريب أدوية الى كل من مصر والعراق، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “فصيلة التفتيشات في سرية قوى الأمن الداخلي في المطار، تتابع مكافحة عمليات تهريب الأدوية من لبنان”.

وتابعت الوكالة “في هذا الإطار، تمكنت ليل أمس(الجمعة) وصباح اليوم(السبت) من إحباط عمليتي تهريب، واحدة الى مصر مخبأة بطريقة مبتكرة، حيث عمد المسافر إلى تعبئة الأدوية في علب الدخان، بعدما تمت إزالة الدخان منها، وأخرى الى العراق”، واضافت “قد احيلت الأدوية المهربة والأشخاص المهربون الى فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في المطار لمتابعة التحقيقات”.

وأشارت الوكالة الى انه “تم كذلك منع مرور كمية من الأدوية موضبة داخل بريد دبلوماسي عائد الى إحدى السفارات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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