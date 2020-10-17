تقارير جديدة تظهر أن المناعة ضد فيروس كورونا يمكن أن تستمر لأشهر

تظهر ثلاثة تقارير جديدة أن المناعة ضد فيروس كورونا يمكن أن تستمر لأشهر وربما لفترة أطول.

تشير النتائج إلى أن العديد من الأشخاص الذين يتعافون من عدوى فيروس كورونا، إن لم يكن معظمهم، يتمتعون بالحماية لفترة من الوقت على الأقل. يقترحون أيضًا أن لقاحات فيروس كورونا قد تكون قادرة على حماية الناس لأكثر من بضعة أسابيع فقط.

وجدت إحدى الدراسات أن الناس ينتجون أجسامًا مضادة تحمي من العدوى وتستمر لمدة خمسة إلى سبعة أشهر على الأقل.

وقال ديبتا باتاتشاريا، عالم الأحياء المناعية في كلية الطب بجامعة أريزونا، لشبكة CNN: “لدينا شخص واحد خرج منذ سبعة أشهر. لدينا حفنة من الأشخاص بين خمسة إلى سبعة أشهر”.

وكتب فريقه في تقرير نُشر في مجلة Immunity يوم الثلاثاء “خلصنا إلى أن الأجسام المضادة المعادلة يتم إنتاجها بثبات لمدة لا تقل عن 5-7 أشهر بعد الإصابة بـ SARS-CoV-2.

فيروس كورونا المستجد موجود منذ أقل من عام فقط، لذلك سوف يستغرق الأمر وقتًا لمعرفة المدة التي تستمر فيها المناعة. وقال باتاتشاريا “ومع ذلك، فإننا نعلم أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس السارس الاول، وهو الفيروس الأكثر شبهاً بـ SARS-CoV-2، لا يزالون يرون مناعة بعد 17 عامًا من الإصابة. إذا كان SARS-CoV-2 يشبه الأول، نتوقع أن تستمر الأجسام المضادة لمدة عامين على الأقل، ومن غير المرجح أن تستمر لفترة أقصر من ذلك بكثير “.

أصاب فيروس الالتهاب الرئوي الحاد ما يقرب من 8000 شخص وقتل حوالي 800 قبل أن يتم إيقافه في عام 2004.

قال بهاتاشاريا إن الأشخاص الذين أصيبوا بمرض كوفيد -19 كان لديهم استجابة مناعية أقوى. “الأشخاص الذين تم أخذ عينات منهم من وحدة العناية المركزة لديهم مستويات أعلى من الأجسام المضادة مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من مرض أكثر اعتدالًا.” إنه لا يعرف حتى الآن ماذا سيعني ذلك بالنسبة للمناعة طويلة المدى.

بالإضافة إلى ذلك، لم يحقق الباحثون لمعرفة ما إذا كان الأشخاص قد تعرضوا للفيروس للمرة الثانية وتمكنوا من مقاومة الإصابة مرة أخرى.

ولا تدعم الدراسات فكرة أن الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى يمكن أن تصل إلى مناعة القطيع قريبًا من خلال العدوى الطبيعية. تقدر منظمة الصحة العالمية أن 10 ٪ فقط من السكان أصيبوا بـ Covid-19.

ومع ذلك، تدعم دراستان أخريان فكرة المناعة طويلة الأمد.

اختبر الباحثون في مستشفى ماساتشوستس العام 343 مريضًا بفيروس كورونا، معظمهم في حالة شديدة في المستشفى. أفادوا في مجلة Science Immunology الأسبوع الماضي أن لديهم مستويات مرتفعة من بعض الأجسام المضادة تسمى IgG لمدة تصل إلى أربعة أشهر.

وقال اختصاصي الأمراض المعدية الدكتور ريشيل تشارلز من مستشفى ماساتشوستس العام في بيان “أظهرنا أن استجابات الأجسام المضادة الرئيسية لـ Covid-19 لا تزال قائمة”.

نوعان آخران من الأجسام المضادة – IgM و IgA – تصاعدت أولاً ثم تحطمت في هؤلاء المرضى. قال تشارلز: “يمكننا القول الآن أنه إذا كان المريض لديه استجابات IgA و IgM ، فمن المحتمل أنه كان مصابًا بالفيروس خلال الشهرين الماضيين”.

قال الدكتور جيسون هاريس، أخصائي الأمراض المعدية للأطفال الذي عمل على الدراسة: “إن معرفة المدة التي تظل فيها استجابات الأجسام المضادة أمر ضروري قبل أن نتمكن من استخدام اختبار الأجسام المضادة لتتبع انتشار COVID-19 وتحديد النقاط الساخنة للمرض.

المصدر: سي ان ان