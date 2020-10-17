حركة أمل استنكرت قرار منع الممرضات المحجبات من الالتحاق بمستشفى جبل لبنان

قال مكتب الصحة المركزي في حركة أمل في بيان له السبت “في ظل هذه الأزمة الاستشفائية والجائحة الوبائية التي تصيب وطننا الحبيب لبنان، وارتفاع عدد الإصابات ونسبة الوفيات وحاجة لبنان إلى كل عناصر كادره الطبي من أطباء وممرضين وفنيين، تفاجأنا بالقرار العنصري لإحدى الجامعات اللبنانية العريقة بعدم السماح للممرضات المتمرنات المحجبات الالتحاق مثل زميلاتهن بمستشفى جبل لبنان”.

واستنكر المكتب “هذا التصرف غير المسؤول من قبل المستشفى والجامعة”، ودعا “الجهات المختصة من وزارة التربية ووزارة الصحة الى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار هذه الأنواع من القرارت العنصرية التي تشوه صورة لبنان الحضارية وتوجه طعنة في قلب الجسم التمريضي والإستشفائي”.

واكد المكتب ان “لبنان بشعبه سيبقى وطن التعايش ومنارة الحضارة وسيلفظ كل مسيء لهذه الصفات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام