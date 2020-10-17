الدفاع الأذربيجانية تعلن إسقاط مقاتلة “سو-25” تابعة للقوات المسلحة الأرمينية.. والأخيرة تنفي

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية السبت، إسقاط مقاتلة من طراز “سو-25″ تابعة للقوات المسلحة الأرمينية على خط التماس في ناغورني قره باغ. وجاء في بيان الوزارة ” تم تدمير مقاتلة من طراز “سو-25″ تابعة للقوات المسلحة الأرمينية بنيران موجهة بدقة من وحدات دفاعنا الجوي، والتي كانت تحاول توجيه غارات جوية على مواقع وحداتنا في اتجاه مقاطعة جبرايل”.

هذا وأعلن المركز الإعلامي الموحد التابع للحكومة الأرمينية، الأربعاء الماضي، عن تدمير 541 قطعة من المدرعات بالإضافة إلى 176 طائرة مسيرة أذرية منذ بداية تصعيد النزاع في قره باغ.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان على خط التماس في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له، في 27 أيلول/سبتمبر الفائت، وتصاعدت حدة التوتر إذ تبادل الجانبان القصف بالصواريخ والمدفعية، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

من جهتها، نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، تصريحات باكو بشأن تدمير مقاتلة تابعة للقوات المسلحة الأرمينية من طراز “سو-25”. وقالت ستيبانيان على صفحتها على “فيسبوك” “بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية حول إسقاط مقاتلة من طراز “سو-25″ تابعة للجانب الأرمني في الـ17 من تشرين الأول/أكتوبر، يعتبر تضليل آخراً”.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان على خط التماس في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له، في 27 أيلول/سبتمبر الفائت، وتصاعدت حدة التوتر إذ تبادل الجانبان القصف بالصواريخ والمدفعية، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

المصدر: سبوتنيك