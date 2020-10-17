المفتي عبد الله: التعايش هو قبول الاخر على ما هو عليه من التزام ديني وانساني

أكد “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله أن “التعايش هو قبول الاخر على ما هو عليه من التزام ديني وانساني وبهذا نصنع الحياة الهادئة”.

كلام المفتي عبد الله جاء السبت خلال استقباله في دار الافتاء الجعفري في مدينة صور الجنوبية السبت قائد القطاع الغربي في “اليونيفيل” الجنرال أندريا دي ستازيو يرافقه عدد من الضباط في الكتيبة الايطالية.

ولفت المفتي عبد الله الى “أهمية الدور المميز الذي تقوم به الكتيبة الايطالية تجاه حفظ الامن والاستقرار في جنوب لبنان والاهتمام بالسكان المحليين وتحقيق التنمية المستدامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام