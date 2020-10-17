حزب الله يطلق المرحلة الثالثة من مشروع الحاكورة الزراعية الشتوية في صيدا وبلدات الجوار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2020 - 11:40

حزب الله يطلق المرحلة الثالثة من مشروع الحاكورة الزراعية الشتوية في صيدا وبلدات الجوار

منذ 6 mins 17 October، 2020
مشروع الحاكورة الزراعية الشتوية
لبنان

واصلت اللجان الزراعية في منطقة صيدا نشاطها بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع “الحاكورة الزراعية الشتوية” في صيدا وبلدات الجوار، الذي أطلقته لجنة التنمية الزراعية لـ”حزب الله” في منطقة الجنوب الثانية.  وتم تسليم عدد من المزارعين من أصحاب الحواكير الحصة الخاصة من البذار الزراعية الشتوية من البقوليات والخضار، دعما للمزارعين في تثبيتهم في أرضهم وتحقيق الاكتفاء من مزروعاتهم البيتية.

وشملت تلك المرحلة مدينة صيدا وبلدات حارة صيدا، عزة، قناريت، زيتا، عنقون وحومين التحتا، حيث تم توزيع تلك الحصص على 178 مزارعا من أصحاب الحواكير، وفق جدول خاص معد وفق الإحصاء الذي نفذ مسبقا وسيتبعها خطوات عديدة لدعم المزارعين، ضمن خطة زراعية شاملة بالتعاون مع مؤسسة جهاد البناء الإنمائية.

المصدر: الوكالة الوطنية

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