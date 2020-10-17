وسائل إعلام فرنسية: اعتقال 9 أشخاص في قضية قتل المعلم بينهم جد القاتل ووالداه وشقيقه (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2020 - 11:40
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الخارجية الفرنسية تدعو المسؤولين اللبنانيين لتشكيل حكومةِ مُهمّة قادرة على تطبيق الإصلاحات الضرورية
الخارجية الفرنسية: يعود للمسؤولين اللبنانيين اختيار النهوض بدل الشلل والفوضى حيث تَقتضي المصلحة العليا للبنان
الصحة اللبنانية: تسجيل 1368 اصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب: لبنان ينقسم لفريقين واحد يرى المقاومة حق وآخر يرفض تسليح الجيش
الشيخ علي الخطيب: للاسراع في تشكيل حكومة تخرج لبنان من ازمته واستغلال الفرص التي توفرها المقاومة في حماية لبنان
جنود الاحتلال الصهيوني يعتدون بالضرب والقنابل على الصحفيين خلال تغطية فعاليات في قرية برقة بقضاء رام الله والبيرة
الصحة الفلسطينية: إصابتان بالرصاص المطاطي في منطقة باب الزاوية بالخليل إحداها لفتى يبلغ من العمر 13 عاماً
اعلام العدو: سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في منطقة مفتوحة في "كيبوتس نتيف عتسرا"
رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي: ندين الافعال الاحادية والاستفزازات من جانب تركيا شرقي المتوسط
الخارجية التركية: ندين بشدة الهجوم الصاروخي لأرمينيا على جمهورية ناخيتشيفان التابعة لأذربيجان
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: نجدد دعوتنا الى وقف اطلاق النار في كاراباخ واللجوء الى الحوار
لندن تعلن انتهاء المفاوضات التجارية مع الاتحاد الاوروبي حول بريكست دون تنازلات من جانب الإتحاد
منظمة الصحة العالمية: تسجيل ارتفاعات لمؤشر الإصابات اليومية بعدوى فيروس كورونا في ثمانين بالمئة من دول أوروبا
الخارجية الروسية: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين الروس بسبب حادث نافالني لن تبقى دون رد مناسب منا
مكتب المدعي العام الأذربيجاني أعلن مقتل 12 شخصا وجرح أكثر من 40آخرين بصاروخ على مدينة كنجه
الخارجية الأرمينية تنفي أن يكون الجيش الأرميني قصف مناطق داخل أذربيجان
الرئيس الأذري إلهام علييف يعلن السيطرة على مدينة فضولي ويتوعد بالرد على أرمينيا في ساحة المعركة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وسائل إعلام فرنسية: اعتقال 9 أشخاص في قضية قتل المعلم بينهم جد القاتل ووالداه وشقيقه (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
17 October، 2020
فرنسا
قضية قتل المعلم
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